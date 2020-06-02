Коронавирус
РБКМишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Одно из них касается анализа принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба правительства, Минюсту поручено совместно с Минздравом и Роспотребнадзором, а также с правительством Москвы проанализировать принятые во время пандемии нормативные правовые акты.Московский Комсомолецвчера в 15:53
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Правительство РФ поручило изучить практику применения нормативных актов Москвы для борьбы с COVID-19
Агентство Москвавчера в 16:02
Мишустин поручил проанализировать «коронавирусное» законодательство
Московский Комсомолецвчера в 15:53
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Единоборства
Кормье: верю, что Джонс действительно отказался от пояса чемпиона
Чемпионат вчера в 13:25
Космос
Ученые доказали существование оси зла во Вселенной
В случае, если Вселенная сможет вращаться одновременно по четырем осям, то это явление можно будет считать так называемой "осью зла".
Комсомольская правда вчера в 22:37
Общество
В кораблях Маска нашли заимствование у России
"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru вчера в 21:31
Гаджеты
Стало известно, как увеличить время работы смартфона без зарядки
Следует ограничить работу нужных программ в фоновом режиме - это могут быть мессенждеры, соцсети, карты и навигаторы и сервисы.
Online47.ru вчера в 19:31
Армия и оружие
Sohu: американский эсминец попытался войти в Керченский пролив
Вечерний курьер 01 июня в 01:51
Здоровье
Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе
Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях.
Российская газета 01:05
Общество
В России в новых домах отменят мусоропроводы
Возможность отказа от мусоропроводов при проектировании многоквартирных домов рассмотрит Минстрой России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 07:55
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 21:32
Происшествия
По Парижу прокатилась волна беспорядков
Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru вчера в 16:15
Футбол
В РЖД ответили на жалобы фанатов «Локомотива» насчёт ухода Семина
В РЖД опубликовали ответ на массовые обращения фанатов московского «Локомотива», которые остались недовольны решением руководства клуба о расставании с наставником команды Юрием Сёминым.
Евро-футбол.ру 01:16
Космос
«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»
Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».
Взгляд.ру вчера в 13:50
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 01 июня в 11:42
Экономика
Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж
В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.
РБК вчера в 23:00
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Биатлон
Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе
Правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщается, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля.
Чемпионат вчера в 07:03
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
В последнем месяце года текущие счета россиян обычно увеличиваются за счет премиальных, тринадцатых зарплат, досрочного перечисления январских пенсий.
РБК 01:00
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
Армия и оружие
Выполняется задача Президента РФ
В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу 2 июня даны указания о переброске личного состава и специальной военной техники Железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола – Выходной.
Красная звезда вчера в 17:00
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ вчера в 05:24
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
Происшествия
Экс-сотрудника Ростехнадзора осудят за получение крупной взятки
Расследование уголовного дела в отношении экс-начальника алтайского отдела Сибирского управления Ростехнадзора завершено и направлено в суд.
Алтайская правда вчера в 23:13
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru вчера в 00:54
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 вчера в 01:22
Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирус подтвердили у 21 человека
В регионе зафиксировано 985 случаев заражения COVID-19. Под наблюдением находятся 1 468 человек, из них 43 – в обсерваторе.
RuNews24.ru 01 июня в 00:35
Общество
В семи населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 3 июня 2020, 07:21 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за сутки выявлены в семи населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:21
Происшествия
Красноярские врачи рассказали о состоянии раненых инкассаторов
После стабилизации состояния пациентов с тяжелыми ранениями рук перевели в отделение сочетанной травмы. ⠀ Вчера, 2 июня, консилиум травматологов, микрохирургов, сосудистых хирургов разработал тактику дальнейшего ведения раненых.
Наш Красноярский край вчера в 23:39