с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Одно из них касается анализа принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан.

Космос Ученые доказали существование оси зла во Вселенной В случае, если Вселенная сможет вращаться одновременно по четырем осям, то это явление можно будет считать так называемой "осью зла". 10

Общество В кораблях Маска нашли заимствование у России "Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации. 341

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,6K

Происшествия По Парижу прокатилась волна беспорядков Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции. 54

Футбол В РЖД ответили на жалобы фанатов «Локомотива» насчёт ухода Семина В РЖД опубликовали ответ на массовые обращения фанатов московского «Локомотива», которые остались недовольны решением руководства клуба о расставании с наставником команды Юрием Сёминым.

Космос «Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска» Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз». 2

Политика Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля. 10K

Экономика Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.

Биатлон Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе Правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщается, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля.

Экономика Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли В последнем месяце года текущие счета россиян обычно увеличиваются за счет премиальных, тринадцатых зарплат, досрочного перечисления январских пенсий.

Общество Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале. 5

Армия и оружие Выполняется задача Президента РФ В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу 2 июня даны указания о переброске личного состава и специальной военной техники Железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола – Выходной.

Шоу-бизнес Глюкоза опубликовала фотографию после бани Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем. 21

Политика Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.

Происшествия Экс-сотрудника Ростехнадзора осудят за получение крупной взятки Расследование уголовного дела в отношении экс-начальника алтайского отдела Сибирского управления Ростехнадзора завершено и направлено в суд.

Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 595

Экономика План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК. 3K