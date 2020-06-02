с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Одно из них касается анализа принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан.

Авто «Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей «Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя. 144

Экономика Дальний Восток будет летать на общих основаниях Местным авиакомпаниям отказали в дополнительной господдержке В правительстве отказали авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки.

Экономика Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.

Политика Мантуров назвал четыре козыря России У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами – это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Гаджеты Корпус Thermaltake Tower 100 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX Если в Tower 900 могут быть установлены карты вплоть до E-ATX, то Tower 100 предназначена только для карт mini-ITX.

Политика Белый дом признал проблему расизма в США Администрация президента США Дональда Трампа признала существование системного расизма в стране.

Космос Астроном доказал существование оси зла во Вселенной Препринт статьи, доказывающей существование оси зла (axis of evil), опубликован в репозитории arXiv и пока еще не прошел рецензирование. 9

Общество Эксперты рассказали, работникам каких сфер грозит сокращение По мнению доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, попасть под сокращение рискуют, в первую очередь, работники сферы услуг — гостиничного хозяйства, розничной торговли, салонов красоты и так далее.

Футбол Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом Как сообщает источник, коронавирусом переболели пять игроков и два представителя тренерского штаба «Барселоны».

Общество Испытавший вакцину от коронавируса рассказал о побочном эффекте Журналист the Independent Джек Соммерс около месяца назад принял участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции и описал ее неприятные побочные эффекты. 60

Общество СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет. 3

Политика Польша завершила первую часть строительства канала в обход России Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider. 98

Футбол Опубликован календарь чемпионата России по футболу Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.