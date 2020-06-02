Коронавирус
РБКМишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Одно из них касается анализа принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан.
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Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.Коммерсантъ16:57
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