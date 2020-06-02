с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Общество СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко. 100

Общество В правительстве Воронежской области выявили вспышку коронавируса Пять сотрудников управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области заболели коронавирусом. 11

Политика Мишустин освободил Живулина с должности замглавы Минэкономразвития Российский премьер-министр Михаил Мишустин освободил Вадима Живулина от должности замминистра экономического развития.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,9K

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 620

Хоккей Названы условия возвращения Капризова и Сорокина в ЦСКА Стало известно, при каких условиях хоккеисты Кирилл Капризов и Илья Сорокин могут вернуться в ЦСКА, отмечает "Спорт Бизнес Online".

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 593

Политика Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности. 520

Общество Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости» Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы. 11

Происшествия В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц "В настоящее время следователями проверяются еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы", - отметили в Следкоме. 30

Происшествия В администрации Оренбурга прошли обыски Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 268

Игры Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия. 11

Экономика К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова. 5

Политика В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС.

Интернет «ВКонтакте» запустила групповые голосовые и видеозвонки на сайте Социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность осуществлять групповые голосовые и видеозвонки с компьютера через сайт.

Технологии Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям. 26