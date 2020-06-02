Общество

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать2,3K
с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба правительства, Минюсту поручено совместно с Минздравом и Роспотребнадзором, а также с правительством Москвы проанализировать принятые во время пандемии нормативные правовые акты.
Московский Комсомолецвчера в 15:53

Подробнее о событии

В правительстве объяснили поручение проверить указы Собянина

РБК06:19

Правительство РФ поручило изучить практику применения нормативных актов Москвы для борьбы с COVID-19

Агентство Москвавчера в 16:02

Премьер Михаил Мишустин поручил проанализировать указы Сергея Собянина об ограничениях из-за коронавируса в Москве

Эхо Москвы05:31

Главные новости к утру 3 июня

Коммерсантъ00:09

Принятые в эпидемию нормативные акты проверят на соблюдение прав граждан

Lenta.ruвчера в 16:11

Минздрав РФ проверит выполнение указов Собянина по борьбе с COVID-19

News.ru04:39

Мишустин поручил проверить применение «коронавирусных» правовых актов на предмет соблюдения прав граждан

Интерфаксвчера в 15:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Общество

СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании

Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
100
Общество

В правительстве Воронежской области выявили вспышку коронавируса

Пять сотрудников управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области заболели коронавирусом.
Обозреватель Врн 05:18
11
Политика

Мишустин освободил Живулина с должности замглавы Минэкономразвития

Российский премьер-министр Михаил Мишустин освободил Вадима Живулина от должности замминистра экономического развития.
РЕН ТВ 05:59
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,9K
Космос

В кораблях Маска нашли заимствования у России

BFM.ru 00:34
482
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
620
Футбол

Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы

ProstoProSport вчера в 10:00
1
Хоккей

Названы условия возвращения Капризова и Сорокина в ЦСКА

Стало известно, при каких условиях хоккеисты Кирилл Капризов и Илья Сорокин могут вернуться в ЦСКА, отмечает "Спорт Бизнес Online".
ProstoProSport 03:19
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
593
Политика

Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
520
Общество

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
1K
Общество

Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
Коммерсантъ 03:16
11
Происшествия

На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка

На Кубани за сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Российская газета 01 июня в 04:24
1,2K
Происшествия

В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц

"В настоящее время следователями проверяются еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы", - отметили в Следкоме.
Газета.Ru 06:03
30
Происшествия

В администрации Оренбурга прошли обыски

Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
268
Игры

Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
11
Экономика

К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов

К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Невские Новости 02:03
5
Политика

В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:37
Общество

В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
RT на русском 06:42
406
Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

Вести.Ru вчера в 12:07
295
Армия и оружие

В район Вашингтона Пентагон направил 1,6 тысячи военных

Моя Москва.онлайн 01:05
211
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости вчера в 11:20
215
Политика

Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам

«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
5
Интернет

«ВКонтакте» запустила групповые голосовые и видеозвонки на сайте

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность осуществлять групповые голосовые и видеозвонки с компьютера через сайт.
ТАСС 06:02
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
222
Технологии

Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества

Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
26
Общество

В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма

RT на русском 06:56
8
Политика

В Польше 28 июня пройдут президентские выборы

Спикер нижней палаты парламента Польши Эльжбета Витек сообщила о том, что выборы президента страны пройдут 28 июня.
Pravda.Ru 05:39
Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Lenta.ru 05:45
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное