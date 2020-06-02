Общество
РИА НовостиМишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
Читать в источнике
Оценить2,2K
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба правительства, Минюсту поручено совместно с Минздравом и Роспотребнадзором, а также с правительством Москвы проанализировать принятые во время пандемии нормативные правовые акты.Московский Комсомолецвчера в 15:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ поручило изучить практику применения нормативных актов Москвы для борьбы с COVID-19
Агентство Москвавчера в 16:02
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Общество
СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании
Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
Общество
В правительстве Воронежской области выявили вспышку коронавируса
Пять сотрудников управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области заболели коронавирусом.
Обозреватель Врн 05:18
Политика
Мишустин освободил Живулина с должности замглавы Минэкономразвития
Российский премьер-министр Михаил Мишустин освободил Вадима Живулина от должности замминистра экономического развития.
РЕН ТВ 05:59
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport вчера в 10:00
Хоккей
Названы условия возвращения Капризова и Сорокина в ЦСКА
Стало известно, при каких условиях хоккеисты Кирилл Капризов и Илья Сорокин могут вернуться в ЦСКА, отмечает "Спорт Бизнес Online".
ProstoProSport 03:19
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Политика
Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
Коммерсантъ 03:16
Происшествия
На Кубани коронавирус выявлен у четырехмесячного ребенка
На Кубани за сутки выявлено 84 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Российская газета 01 июня в 04:24
Происшествия
В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц
"В настоящее время следователями проверяются еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы", - отметили в Следкоме.
Газета.Ru 06:03
Происшествия
В администрации Оренбурга прошли обыски
Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
Экономика
К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов
К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Невские Новости 02:03
Политика
В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ
Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:37
Общество
В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
RT на русском 06:42
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
Вести.Ru вчера в 12:07
Армия и оружие
В район Вашингтона Пентагон направил 1,6 тысячи военных
Моя Москва.онлайн 01:05
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости вчера в 11:20
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Интернет
«ВКонтакте» запустила групповые голосовые и видеозвонки на сайте
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность осуществлять групповые голосовые и видеозвонки с компьютера через сайт.
ТАСС 06:02
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Технологии
Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
Общество
В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма
RT на русском 06:56
Политика
В Польше 28 июня пройдут президентские выборы
Спикер нижней палаты парламента Польши Эльжбета Витек сообщила о том, что выборы президента страны пройдут 28 июня.
Pravda.Ru 05:39
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45