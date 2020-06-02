Общество
РБКМишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Одно из них касается анализа принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба правительства, Минюсту поручено совместно с Минздравом и Роспотребнадзором, а также с правительством Москвы проанализировать принятые во время пандемии нормативные правовые акты.Московский Комсомолецвчера в 15:53
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Правительство РФ поручило изучить практику применения нормативных актов Москвы для борьбы с COVID-19
Агентство Москвавчера в 16:02
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ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
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Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM 01 июня в 13:03
Общество
МЧС проверит системы оповещения с включением сирен по всей России
В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что на всей территории России в октябре текущего года впервые пройдут комплексные проверки готовности систем оповещения населения.
Моя Москва.онлайн 03:05
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На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru вчера в 11:12
Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
Газета.Ru 02:56
Политика
МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Армия и оружие
Новейший корвет для ТОФ «Алдар Цыденжапов» отправился во Владивосток
Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота, покинул Амурский судостроительный завод и транспортируется в Приморье, сообщает пресс-служба ТОФ.
РИА Новости 04:11
Финансы
Рубль растет к доллару и незначительно снижается к евро в начале дня
Курс рубля укрепляется к доллару и минимально снижается к евро на фоне роста европейской валюты на рынке форекс, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:10
Политика
На Украине выступили за проведение переговоров по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США другой формат переговоров по ситуации в Донбассе.
Городовой вчера в 01:36
Общество
Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах.
ТАСС 01:06
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Политика
Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
Происшествия
В Хакасии полицейский сбил на дороге двух девочек
В селе Райково Усть-Абаканского района Хакасии полицейский на личной машине сбил внезапно выбежавших на дорогу двух маленьких девочек.
Интерфакс 03:25
Политика
Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 01 июня в 17:00
Авто
Hyundai рассекретил обновленный Santa Fe
Компания Hyundai представила обновленный кроссовер Santa Fe.
AutoNews 02:45
Наука
Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам
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Армия и оружие
Боевой лазер «Пересвет» сбил в Сирии израильский БПЛА
Военное дело 03:44
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета вчера в 22:41
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса
В РФ за минувшие сутки выявили более 8500 случаев COVID-19, Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с вирусом.
ProstoProSport 03:50
Общество
За сутки в Воронежской области коронавирус подтвержден у 95 человек
Утром 2 июня официальное заражение коронавирусом подтверждено у 95 человек в Воронежской области, сообщил пресс-центр регионального правительства.
Горком вчера в 02:08
Экономика
В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов
Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
Происшествия
В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц
В Нижневартовске 59-летний учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела.
Вести.Ru вчера в 14:52
Экономика
Адам Бэк, Blockstream: курс биткоина поднимется до $300 000
Биткоин подорожает до $300 000 в течение пяти лет, заявил глава Blockstream Адам Бэк в интервью Bloomberg.
РБК 02:50