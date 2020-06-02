с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1K

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 722

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,8K

Общество В Москве выявили минимальное с середины апреля число заболевших COVID Число активных случаев составляет 92 тыс. В России за последние сутки коронавирус подтвердили еще у 8,5 тыс. человек.

Шоу-бизнес Резко похудевший Боярский попросил фанатов о помощи Известный по роли бравого д'Артаньяна Боярский обеспокоил поклонников своим внешним видом.

Общество В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19. 538

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 424

Происшествия Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Здоровье Россельхознадзор назвал симптомы COVID-19 у домашних животных Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, способен поражать не только человека, но и домашних животных, говорится в материале, подготовленном специалистами подведомственных Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».

Политика Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

Общество Основатель Superjob оценил число безработных в России в 10 млн человек Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5–6 раз и составляет около 10 млн человек, выразил свое мнение «Интерфаксу» основатель сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров. 10

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин призвал скинуться на лечение Анастасии Заворотнюк Иосиф Пригожин выступал с идеей о создании движения помощи артистам на государственном уровне еще при жизни Иосифа Кобзона, который был известен своим неравнодушием к чужим бедам. 48

Здоровье 10850 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области По информации на 3 июня, за последние сутки число подтвержденных диагнозов в Нижегородской области увеличилось на 347.

Политика Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян.

Общество В Подмосковье открылись салоны красоты и парикмахерские В московской области сегодня, 3 июня, при условии соблюдения мер безопасности для клиентов власти разрешили открыть салоны красоты, бани и парикмахерские. 146

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные онкозаболевания в России Самым распространенным видом онкологического заболевания в России в 2019 году стал рак кожи и меланома, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - легких, следует из презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета ГД по охране здоровья.

Шоу-бизнес Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом. 15