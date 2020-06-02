Общество
РИА НовостиМишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба правительства, Минюсту поручено совместно с Минздравом и Роспотребнадзором, а также с правительством Москвы проанализировать принятые во время пандемии нормативные правовые акты.Московский Комсомолецвчера в 15:53
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Правительство РФ поручило изучить практику применения нормативных актов Москвы для борьбы с COVID-19
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