Экономика
Вести.RuПредложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Задачей занимаются первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин с участием Центрального банка, передает телеканал "Россия 24". В том числе, необходимо создать условия по упрощённому порядку рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов.
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с чего всё началось
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.Известия15 февраля в 03:52
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Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам
ТАСС15 февраля в 01:52
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