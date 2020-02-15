Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина. Такое решение принято на заседании правительства 13 февраля.
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Российская газетавчера в 19:23

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

RT на русском15 февраля в 08:11

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru15 февраля в 02:34

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости15 февраля в 03:27

Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

Коммерсантъ15 февраля в 03:15

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК15 февраля в 03:49

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС15 февраля в 01:52
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:10, Ашберн
Общество

Сайт госуслуг предложили использовать для продажи алкоголя в интернете

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и профильным ведомствам с предложением использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг, чтобы покупатели могли подверждать свой возраст при покупке алкоголя, передает "Известия".
Газета.Ru 13:38
Происшествия

Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии

Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
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Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская впервые после развода решилась на сенсационное признание.
News.ru вчера в 09:15
Общество

В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги

В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги.
Lenta.ru 18:54
Происшествия

Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину

Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
RT на русском 12:56
Политика

Украинский борт вывезет из Китая россиянина, сообщил глава МВД Украины

Среди иностранцев, которых из-за коронавируса вместе с гражданами Украины эвакуирует из Китая украинский спецборт, есть и гражданин РФ, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.
РИА Новости 17:26
Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости вчера в 05:14
Здоровье

В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 18:06
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Интерфакс 04:59
Экономика

ФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами.
Коммерсантъ 17:59
Общество

В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку

Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:40
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

По данным канала, Диброву стало плохо в столичном кинотеатре «Октябрь»: у него случился приступ эпилепсии.
Lenta.ru 14:33
Экономика

В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
Газета.Ru 15:52
Политика

Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли

Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Lenta.ru 11:53
Политика

ТАСС запустит спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» 20 февраля

ТАСС анонсировал новый проект, который позволит россиянам лучше узнать президента РФ Владимира Путина.
Политическая Экспертиза 16:31
Общество

Власти Кузбасса и «РусГидро» решили достраивать Крапивинскую ГЭС

Власти Кемеровской области и компания «РусГидро» договорились о совместном восстановлении Крапивинской ГЭС.
Sibnovosti.ru 05:10
Общество

Посол РФ в Израиле рассказал о неподобающем обращении с россиянами

Посол России в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал жалобы российских граждан об ужесточении досмотров в зоне прилета аэропорта Бен-Гуриона.
Известия 14:52
Авто

Новый Kia Sorento представлен официально

Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Автоновости дня вчера в 22:18
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru 18:53
Технологии

Россиян предупредили о новом виде телефонного спама

Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
ToDay News Ufa 01:23
Авто

Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать

Как стало известно порталу NJCAR.RU, оптимальный показатель пробега для 3-летнего автомобиля должен составлять 50-60 тысяч км, а для машины, выпущенной пять лет назад - 100 тысяч км. То есть среднегодовой пробег должен находиться в диапазоне от 15 до 25 тыс. километров.
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Экономика

В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
РИА Новости 17:37
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ 10:21
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Общество

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»).
Lenta.ru 15:52
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму возможного участника украинского нацбатальона

RT на русском 07:20
Армия и оружие

СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
RT на русском 18:55
Общество

Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
Коммерсантъ 18:32
Экономика

ЦБ разработал новые основания для блокировки счетов

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов.
BFM.ru вчера в 23:09
Футбол

Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей

Напомним, Фернандеш защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2019 год.
Vprognoze.ru 17:00
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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