Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина. Такое решение принято на заседании правительства 13 февраля.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
News.ruвчера в 02:20

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Российская газета19:23

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

RT на русскомвчера в 08:11

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ruвчера в 02:34

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новостивчера в 03:27

Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

Коммерсантъвчера в 03:15

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБКвчера в 03:49

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАССвчера в 01:52
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Общество

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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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