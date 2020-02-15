Экономика
РИА НовостиМишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина. Такое решение принято на заседании правительства 13 февраля.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.News.ruвчера в 02:20
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Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке
Коммерсантъвчера в 03:15
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