с чего всё началось

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина. Такое решение принято на заседании правительства 13 февраля.

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Общество Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Общество Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.

Гаджеты Nike выпустил «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой Американская организация Nike с 16 февраля 2020 года начинает официальные продажи уникальных самозашнуровывающихся кроссовок, которые предлагаются под названием Adapt BB 2.0.

Шоу-бизнес Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.

Политика Трамп в разговоре с Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Идлибе Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 15 февраля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул озабоченность ситуацией в Идлибе и заявил о желании того, чтобы Россия прекратила поддержку правительства Сирии.

Авто Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy Официальная премьера нового электромобиля Hyundai Prophecy состоится уже через пару недель в рамках Женевского автосалона, двери которого откроются для СМИ уже 3 марта.