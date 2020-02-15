Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина. Такое решение принято на заседании правительства 13 февраля.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
News.ru02:20

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Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК03:49

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости03:27

Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке к 16 марта

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Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта

Комсомольская правда02:38

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Lenta.ru02:34

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Коммерсантъ03:15

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС01:52
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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