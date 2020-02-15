с чего всё началось

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина. Такое решение принято на заседании правительства 13 февраля.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Политика США могут запретить поставки Китаю авиадвигателей Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на поставки в Китай авиадвигателей, произведенных корпорацией General Electric и французской Safran, так как опасается китайских аналогов.

Авто В России появился особый Bentley Continental GT В салоне на панели поворотного дисплея разместили фрагмент поршня Blower №1. В Россию кабриолет приехал в каркасном исполнении Dragon Red II, к тому же премиальный автомобиль получил карбоновые элементы и затемненные хромированные элементы.

Политика Захарова рассказала, что Помпео сказал после переговоров с Лавровым Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала о словах государственного секретаря США Майка Помпео, после того как он завершил переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Общество Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Здоровье В США отозвано из продажи лекарство для похудения Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило продажу лекарственных препаратов для похудения Belviq и Belviq XR из-за «повышенного числа случаев заболевания раком», выявленных в результате их употребления.

Политика В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.