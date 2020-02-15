Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина. Такое решение принято на заседании правительства 13 февраля.
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Ссуда с правом перевыдачи

Российская газета12:06

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости15 февраля в 03:27

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

RT на русском15 февраля в 08:11

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК15 февраля в 03:49

Как рефинансировать ипотеку

Парламентская газета08:00

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru15 февраля в 02:34

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС15 февраля в 01:52
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Общество

В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

Российская газета 15:05
Общество

Миронов просит Генпрокуратуру проверить информацию о пытках обвиняемых по делу «Сети»

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой проверить дело террористического сообщества "Сеть" на предмет получения показаний его фигурантов с применением физического насилия.
ТАСС 10:25
Футбол

Форвард «Порту» отказался продолжать матч из-за расистских оскорблений

Полузащитник португальского "Порту" Мусса Марега покинул поле во время матча чемпионата Португалии из-за расистских оскорблений, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 07:40
Здоровье

Онкобольные пожаловались на трудности с получением инвалидности

Новый регламент Минздрава РФ по установлению инвалидности для онкобольных пациентов вызвал беспокойство активистов, которые считают, что новые нормы усложнят процесс получения лекарств и инвалидности.
Телеканал 360° вчера в 18:06
Общество

Союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала заявление протоиерея Димитрия (Смирнова) о гражданских женах глупым оскорблением, неожиданным для церкви.
Lenta.ru вчера в 06:22
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru 09:55
Общество

В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии

Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Газета.Ru 11:14
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
РБК 05:48
Происшествия

Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД

Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Газета.Ru 14:19
Политика

МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Украины.
Газета.Ru 15:24
Политика

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:38
Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском 14:52
Футбол

«Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ

"Барселона" опровергло информацию о заключении контракта с компанией, которая занималась имиджем президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях.
Газета.Ru 12:08
Авто

Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать

Новые автомобили вчера в 11:00
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия 05:24
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 07:58
Общество

Посол РФ в Израиле рассказал о неподобающем обращении с россиянами

Посол рассказал, что в 2019 году почти 6 тыс. россиян после прилета в Израиль получили отказ во въезде в страну.
Известия 14:52
Экономика

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Российская газета 12:52
Экономика

В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики

Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
РИА Новости 11:40
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под контроль Алеппо

Сирийская армия взяла под контроль все населенные пункты вокруг города Алеппо.
Городовой 00:19
Общество

Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника

Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.
Российская газета 15:34
Общество

Украина продаст три убыточных морских порта в Чёрном море

Три государственных морских порта Украины с выходом к Чёрному морю внесены в список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности.
RT на русском 12:38
Общество

Samsung оценил требования по предустановке российского софта

Компания Samsung Electronics будет готова выполнять обязательства по предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и Smart-TV, это не повлияет на планы работы компании в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе южнокорейского производителя.
РИА Новости 12:34
Здоровье

Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в структуре российских поликлиник появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические отделения, но при этом из них исчезнут стоматологи и психологи.
ТАСС 13:44
Культура

Смерть создателя саундтрека к «Бригаде» в Австралии попала на видео

Lenta.ru 05:02
Общество

Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу

Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:02
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Здоровье

Медицина по-прежнему больна, но ей помогут

Среди прочего: - будут сняты ограничения на закупку иностранных препаратов, если эффективных отечественных аналогов нет; - качество дженериков на российском рынке по сравнению с оригинальными препаратами проверят; - врач сможет назначать эффективные лекарства, а не лишь те, которые есть в аптеке.
Вести.Ru вчера в 12:37
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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