с чего всё началось

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина. Такое решение принято на заседании правительства 13 февраля.

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

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