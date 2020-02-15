Экономика

ИзвестияИзвестияВ России может снизиться размер выплат по ипотеке

Зампред Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, которые реализуются правительством РФ. 13 февраля Мишустин заявил, что ипотека в России очень дорогая, и эту ситуацию надо изменить.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
News.ruвчера в 02:20

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Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке к 16 марта

Российская газетавчера в 02:10

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Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новостивчера в 03:27

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Коммерсантъвчера в 03:15

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ruвчера в 02:34

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

RT на русскомвчера в 08:11

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАССвчера в 01:52
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Lenta.ru 12:58
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Вестник Мордовии 10:40
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Следователи проверят обстоятельства гибели девушки, скончавшейся в одном из баров Москвы, сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова, передает ТАСС.
РБК 12:16
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Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях

О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
Фонтанка.Ру 01:25
Футбол

«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два года.
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Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
РИА Новости вчера в 22:31
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

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«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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РБК вчера в 09:13
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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