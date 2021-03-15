Российский поисковик начнут предустанавливать в браузеры на гаджетах с 1 июля

По словам замглавы Минцифры России Максима Паршина, в развитие норм закона о предустановке министерство разработало дополнительный проект постановления, где предлагается следующий порядок: на устройстве, произведенном после 1 июля 2021 года, при его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора, где пользователь сможет самостоятельно выбрать одну из поисковых систем.