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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Мишустин поручил проработать расширение железной дороги на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность увеличения пропускной способности железных дорог на Дальнем Востоке с учетом средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).В источнике
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На совещании по развитию Дальнего Востока обсудили расширение БАМа, газификацию и дополнительные «дальневосточные гектары»

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Мишустин рассказал о планах по развитию ж/д индустрии Дальнего Востока

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Мишустин поручил подготовить детальный план по расширению Восточного полигона

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Коммерсантъвчера в 14:33