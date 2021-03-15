Мишустин поручил проработать расширение железной дороги на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность увеличения пропускной способности железных дорог на Дальнем Востоке с учетом средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).В источнике
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