«МИД России, Минтрансу России проработать с китайской стороной целесообразность организации централизованного вывоза воздушным транспортом граждан КНР, находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в поручении премьера, опубликованном на сайте правительства.

Транспорт РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью Москва, 5 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград отменили в ОАО «Российские железные дороги», сообщили 5 апреля в пресс-службе холдинга.

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Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

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Общество В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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