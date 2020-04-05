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Москва, 5 апреля 2020, 14:36 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта и МИД проработать совместно с властями Китая целесообразность вывоза воздушным транспортом граждан КНР с территории РФ. Об этом 5 апреля сообщается на сайте правительства.
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Премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу и МИДу проработать вопрос вывоза граждан КНР из России на родину

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