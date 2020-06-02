Коронавирус
РБКМишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Одно из них касается анализа принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан.
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Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.Коммерсантъ16:57
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Издание France Football обнародовало свой рейтинг самых горячих и страстных стадионов планеты.
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Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
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Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
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В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
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Сёмин заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о желании снова возглавить команду.
Metaratings 17:27
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Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
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REGNUM 04:49
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Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Амурской области
В Амурской области подтвердили 18 новых случаев COVID-19.
КП - Благовещенск 02:29
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В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК вчера в 16:28
Общество
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
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Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
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Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
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В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели
С четверга в европейской части России начнется потепление, уже в воскресенье температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Экономика
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Наиболее пострадавшей от пандемии в Мексике оказалась сфера неформальной занятости — в апреле этот сектор лишился 10,3 миллиона рабочих мест.
ИА Красная Весна 18:30
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Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Pravda.Ru вчера в 13:14
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В Польше усомнились в надежности партнерства с США
Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится.
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Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»
Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».
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На телевидении появится «Детский КВН»
В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
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Отец Жанны Фриске дал отпор судебным приставам
Как пишет телеграм-канал Mash, Перовский суд отказал отцу Фриске в этом, но он не согласился с отказом и обжаловал данное решение.
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Nissan упростит автомобили Infiniti
Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
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Киберспорт
Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020
Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
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