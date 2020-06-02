с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Одно из них касается анализа принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан.

Армия и оружие В России определили условия применения ядерного оружия Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия. 1,6K

Общество Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,2K

Футбол Сёмин заявил, что готов продолжить тренерскую карьеру Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о желании снова возглавить команду.

Шоу-бизнес Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева. 17

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 174

Общество В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона. 132

Общество В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда". 181

Авто АвтоВАЗ разрабатывает новые двигатели для Lada Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме. 50

Политика Климкин предрек третью мировую войну в следующем году Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны. 122

Общество В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели С четверга в европейской части России начнется потепление, уже в воскресенье температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экономика Опрос в Мексике выявил огромные цифры по потерям рабочих мест Наиболее пострадавшей от пандемии в Мексике оказалась сфера неформальной занятости — в апреле этот сектор лишился 10,3 миллиона рабочих мест.

Политика Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 1K

Общество Работникам старше 65 лет продлили больничные до 11 июня Россияне в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие санитарный режим, смогут получить электронные больничные, которые будут действовать с 1 до 11 июня включительно. 200

Космос «Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска» Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз». 1

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске дал отпор судебным приставам Как пишет телеграм-канал Mash, Перовский суд отказал отцу Фриске в этом, но он не согласился с отказом и обжаловал данное решение.

Авто Nissan упростит автомобили Infiniti Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti. 9