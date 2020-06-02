Коронавирус

РБКРБКМишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Одно из них касается анализа принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан.
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Соответствующее поручение
 дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
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Принятые в период коронавируса решения проверят на соблюдение прав

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Московский Комсомолец15:53

Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан

РБК16:25
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Михаил Мишустин
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