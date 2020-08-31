В КХЛ коронавирус обнаружен у 131 хоккеиста

По состоянию на 30 августа в Континентальной хоккейной лиге в общей сложности коронавирусной инфекцией заразились 131 человек, из них 57 человек уже выздоровели и вернулись к тренировкам.