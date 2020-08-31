Общество
ИнтерфаксМишустин поручил разработать план газификации Дальнего Востока
Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, о результатах требуется доложить в правительство РФ до 25 ноября 2020 года.
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с чего всё началось
В поручении Мишустина, опубликованном на сайте кабмина, говорится, что о результатах проработки вопроса о возобновлении добычи на месторождениях, на которых прекратило добычу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», в правительство должно быть доложено до 25 сентября.РБК08:48
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