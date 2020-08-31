Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМишустин поручил разработать план газификации Дальнего Востока

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, о результатах требуется доложить в правительство РФ до 25 ноября 2020 года.
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с чего всё началось
В поручении Мишустина, опубликованном
 на сайте кабмина, говорится, что о результатах проработки вопроса о возобновлении добычи на месторождениях, на которых прекратило добычу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», в правительство должно быть доложено до 25 сентября.
РБК08:48

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Льготный тариф

Российская газета10:40

План освоения Баимской зоны на Чукотке будет доработан к середине ноября

ТАСС09:51
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Общество

Команда Навального опубликовала снятое им перед отравлением расследование

РБК 14:26
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Кино

Всероссийская акция «Великое кино великой страны» пройдет в Брянске

Брянцы 2 сентября смогут бесплатно посмотреть художественный фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова».
Мой Брянск вчера в 04:10
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Экономика

Новосибирская пшеница подорожала из-за потерь от засухи

Уточняется, что цена выросла из-за потерь от засухи.
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Музыка

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Народный артист СССР Иосиф Кобзон в 1997 году принял участие в записи техно-ремикса на его песню «Где-то далеко», который затем исполнил на «кислотном рейве» Funny House в Олимпийском.
Lenta.ru 23:15
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Политика

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 18:26
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Армия и оружие

Зачем в России создают новую машину поддержки танков на базе «Арматы»

Концерн "Уралвагонзавод" прорабатывает новый вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) на базе унифицированной платформы "Армата".
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Здоровье

Правительство оценило рост бедности в России на фоне пандемии

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек — это максимум за 14 лет.
Lenta.ru 23:08
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Авто

Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
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Происшествия

Хакеры похитили жизненно важные данные пациентов онкоцентра на Урале

Обрушили базу данных патологоанатомического отделения — без результатов биопсии остались не то 200, не то 400 больных.
РЕН ТВ 19:59
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM 09:24
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Экономика

Баффет инвестировал $6 млрд в пять крупнейших торговых компаний Японии

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway купила по 5% находящихся в обращении акций пяти крупнейших японских торговых компаний.
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Экономика

Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
РБК 23:07
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Общество

Пензенцам советуют поторопиться с оформлением «президентской выплаты»

Возможность подать заявление на выплаты семьям с детьми истекает через месяц.
ГТРК Пенза 02:50
Здоровье

Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 5300

COVID-19 подтвердили ещё у четырёх десятков человек По информации управления Роспотребнадзора, 1 сентября в Бурятии количество случаев заражения COVID-19 выросло до 5331.
Байкал-Daily 21:01
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Общество

Синоптик назвал срок наступления бабьего лета в центральной части РФ

В центральной части России бабье лето, по прогнозам синоптиков, начнется после 9 сентября, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
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Армия и оружие

Жэньминь жибао (Китай): недовольная запретом на F-35, она снова закупает С-400 – Турция играет в «качели» между США и Россией (Жэньминь жибао)

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В Астрахани перекроют улицу, где автомобиль провалился под асфальт

В понедельник в Астрахани на углу улиц Савушкина и Королева из-за провала грунта автомобиль частично провалился под землю, никто не пострадал.
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Происшествия

Адвокат Ефремова назвал позорными показания свидетеля по делу о ДТП

Life.ru 16:53
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Общество

В ВОЗ назвали Швецию примером в борьбе с коронавирусом

Стокгольм, 1 сентября 2020, 06:09 — REGNUM Действия Швеции, которая использует в борьбе с распространением коронавирусной инфекции мягкие меры, должны стать примером для остальных стран, заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью радиостанции Magic.
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Футбол

Камил Гаджиев поручился организовать бой Широкова с арбитром Федотовым

После инцидента Федотов заявил, что готов драться с Широковым по правилам ММА, гарантировав, что игрок с ринга не уйдет на своих ногах.
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Назван популярный в Японии продукт против рака

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Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Колорадо» в плей-офф НХЛ

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Главы МИД Польши и стран Прибалтики намеревались сорвать парад Победы

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью изданию Rzeczpospolita рассказал, что в день парада Победы на Красной площади 24 июня этого года группой министров иностранных дел государств-лимитрофов планировалась некая «наступательная инициатива» на Донбассе и в Грузии.
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Происшествия

В Вирджинии разбился самолет ВМС США

В американском штате Вирджиния разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США, четырем членам экипажа удалось спастись.
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Общество

Климатолог предупредила о суровой зиме в России

Зима в России наступит 7 ноября и, скорее всего, будет суровой, так как лето было жарким, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
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Вышел трейлер финала сериала «Сверхъестественное»

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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