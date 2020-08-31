Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего Востока

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, о результатах требуется доложить в правительство РФ до 25 ноября 2020 года.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Мишустин поручил выделить средства на благоустройство парка в Магадане

РИА Новостивчера в 09:01
Ведомости

Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего востока

Ведомостивчера в 06:43
REGNUM

Мишустин подписал список поручений по развитию Дальнего Востока

REGNUMвчера в 07:05
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Говорит Москвавчера в 06:18
Интерфакс

Мишустин поручил переподключить Хабаровский край к другому газопроводу

Интерфаксвчера в 07:13
Finam.Ru

Мишустин поручил проработать вопрос о поставке газа в Хабаровский край из газопровода СХВ

Finam.Ruвчера в 06:42
ТАСС

План освоения Баимской зоны на Чукотке будет доработан к середине ноября

ТАССвчера в 09:51

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора
РИА Новости18:26
1,7K

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
341

Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Напомним, что ситуация на границе Китая и Индии в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат.
Комсомольская правдавчера в 06:10
87

Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил «Коммерсанту», что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.
РБК20:14

Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
63