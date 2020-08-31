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Говорит Москва
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Предварительный срок завершения газификации намечен на 2030 год.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минэнерго РФ и компании «Роснефть» проработать вопрос о возобновлении добычи нефти на Сахалине, говорится
 в перечне поручений по итогам рабочей поездки премьера в Дальневосточный федеральный округ.
Коммерсантъвчера в 08:33
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РБК

Мишустин поручил обдумать возврат «дочки» «Роснефти» к добыче на Сахалине

РБКвчера в 08:48
Интерфакс

Мишустин поручил переподключить Хабаровский край к другому газопроводу

Интерфаксвчера в 07:13
Ведомости

Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего востока

Ведомостивчера в 06:43
РИА Новости

Мишустин поручил представить план поэтапной газификации ДФО

РИА Новостивчера в 06:22
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Говорит Москвавчера в 06:18
Коммерсантъ

Мишустин поручил «Роснефти» и Минэнерго проработать возобновление нефтедобычи на Сахалине

Коммерсантъвчера в 08:33
ТАСС

Крупные инвесторы на Дальнем Востоке смогут заключать договоры на электроэнергию на 20 лет

ТАССвчера в 08:08

Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием
Известиявчера в 07:41
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Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.
Российская газета23:11
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Глава ЯНАО отправил в отставку директора дептранса из-за плохих дорог

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов решил уволить директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Першикова после того, как проехал по дорогам региона.
РБК03:58
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит тендер на 250 миллионов долларов для коммуникационных агентств для того, чтобы провести борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru00:02
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Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Страны Балтии договорились прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
РИА Новости03:09
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Лавров назвал реформу Конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране.
REGNUM03:36
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