Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока
Предварительный срок завершения газификации намечен на 2030 год.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минэнерго РФ и компании «Роснефть» проработать вопрос о возобновлении добычи нефти на Сахалине, говорится
в перечне поручений по итогам рабочей поездки премьера в Дальневосточный федеральный округ.
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Мишустин поручил «Роснефти» и Минэнерго проработать возобновление нефтедобычи на Сахалине
Коммерсантъвчера в 08:33