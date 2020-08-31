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Интерфакс
Интерфакс

Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего Востока

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, о результатах требуется доложить в правительство РФ до 25 ноября 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минэнерго РФ и компании «Роснефть» проработать вопрос о возобновлении добычи нефти на Сахалине, говорится
 в перечне поручений по итогам рабочей поездки премьера в Дальневосточный федеральный округ.
Коммерсантъвчера в 08:33
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Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

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Мишустин поручил «Роснефти» и Минэнерго проработать возобновление нефтедобычи на Сахалине

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Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем Востоке

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Интерфаксвчера в 07:13
REGNUM

Мишустин подписал список поручений по развитию Дальнего Востока

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РБК05:40
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