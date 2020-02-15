с чего всё началось

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Армия и оружие Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.

Армия и оружие «Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16 Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Т-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.

Политика Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.

Авто В интернете появились первые изображения нового Volkswagen Tiguan Сборка кроссовера, судя по всему, останется прежней, при этом сзади появятся новые фонари – от прежних они будут отличаться наличием светодиодного оснащения в виде вертикальных 4-угольных сегментов, которые сменят горизонтальные.

Футбол «Ростов» сыграл вничью со шведским АИКом Жёлто-синие не смогли обыграть шведский клуб АИК. Игра закончилась со счётом 1:1, об этом сообщили в пресс-службе «Ростова».