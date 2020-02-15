Экономика

РБКРБКМишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
News.ru15 февраля в 02:20

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Доступный процент

Российская газетавчера в 19:23

Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

Коммерсантъ15 февраля в 03:15

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК15 февраля в 03:49

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости15 февраля в 03:27

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

RT на русском15 февраля в 08:11

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru15 февраля в 02:34

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС15 февраля в 01:52
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Происшествия

В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ

RT на русском 01:58
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Кино

В Сети появился тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Вечерняя Москва 14 февраля в 12:09
Происшествия

В НАО охранник детсада, где убили ребенка, предстанет перед судом

Нарьян-Марский городской суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 35-летнего охранника детского сада "Сказка" в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Российская газета 02:29
Армия и оружие

Эрдоган потребовал отвода сирийской армии из Идлиба

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
РИА Новости 15 февраля в 12:32
Общество

Немецкий писатель поблагодарил советский народ за победу над нацизмом

Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Газета.Ru 02:52
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров ответил на слова премьер-министра Чехии о республике.
Ореанда-Новости вчера в 14:22
Авто

Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России

Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Автоновости дня 15 февраля в 07:45
Политика

В Совфеде уверены, что РФ может перейти на контрактную систему в армии

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что со временем Россия может полностью перейти на контрактную форму в армии.
Газета.Ru 01:36
Авто

В Госдуме предлагают присваивать автомобилям экологический класс

Депутат Госдумы Михаил Старшинов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову присваивать экологический класс всем автомобилям – даже тем, которые были выпущены до введения такой сегментации.
Автоновости дня 00:35
Общество

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Газета.Ru 03:29
Общество

Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела «Сети»

В России несколько книжних магазинов 17 февраля объявили забастовку, а их сотрудники пообещали провести одиночные пикеты в поддержку осужденнных по делу "Сети" (запрещенная в России организация).
Интерфакс 03:06
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
Газета.Ru 02:08
Общество

В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess

Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
REGNUM 03:00
Энергетика

Турция сокращает закупки у «Газпрома»

Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35%, до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Экономика

На Кубани зерновые терминалы снизили объемы перевалки

По объемам перевалки НКХП уступил первое место «Новороссийскому зерновому терминалу» (НЗТ), который по итогам первых шести месяцев зернового сезона 2019/20 года отгрузил 2,83 млн тонн зерна.
Деловая газета. Юг 02:40
Экономика

За приехавших из других регионов в Якутию работников хорошо заплатят

Как сообщало ИА REGNUM, большинство российских граждан (65%) не готовы менять свое место жительства для лучшей работы.
REGNUM 03:36
Общество

В Москве вновь расширилась зона платной парковки

Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час.
Эхо Москвы вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула со сцены в толпу, но ее никто не поймал

Очевидцы, побывавшие на концерте Бузовой в Калуге, рассказали, что певица решилась прыгнуть в толпу зрителей, однако ее никто не поймал.
Pravda.Ru 02:21
Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Paparazzi.ru 01:34
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия вчера в 12:55
Политика

МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Норвежские дипломаты ответили отказом на предложение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова провести двусторонние консультации по Шпицбергену.
Газета.Ru 15 февраля в 13:59
Авто

Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии

Для Индии была представлена удешевленная версия модели ix25, которая в этой стране и в России предлагается под названием Creta.
Tvoe-avto.com вчера в 03:32
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

КМВ Новости вчера в 02:15
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Авто

В Россию возвращаются бюджетные машины Chevrolet

Бренд Ravon окончательно уйдёт из РФ к середине лета 2020 года, заменят его теми же автомобилями, но под названием Chevrolet.
СитиТрафик 03:26
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Технологии

«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров

Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
Российская газета 15 февраля в 02:17
Спорт

Конькобежцы Кулижников и Воронина с мировыми рекордами выиграли ЧМ

Газета.Ru 15 февраля в 17:37
Экономика

Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения

В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.
Южный Федеральный 02:13
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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