Экономика

ИзвестияИзвестияВ России может снизиться размер выплат по ипотеке

Зампред Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, которые реализуются правительством РФ. 13 февраля Мишустин заявил, что ипотека в России очень дорогая, и эту ситуацию надо изменить.
Читать в источнике
Комментировать463
с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
News.ru15 февраля в 02:20

Подробнее о событии

Доступный процент

Российская газетавчера в 19:23

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru15 февраля в 02:34

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК15 февраля в 03:49

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости15 февраля в 03:27

Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

Коммерсантъ15 февраля в 03:15

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

RT на русском15 февраля в 08:11

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС15 февраля в 01:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Биатлон

Биатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014

Smi58.ru 15 февраля в 04:07
Политика

МИД РФ назвал условия новой встречи в «нормандском формате»

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выразил надежду на новую встречу в «нормандском формате».
ФАН вчера в 18:04
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Происшествия

В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи

В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
REGNUM 00:08
Общество

Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»

Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».
Ведомости 03:47
Футбол

Зе Луиш поддержал Марегу после расистского скандала

Напомним, что малиец подвергся расистским оскорблениям в матче 21-го тура чемпионата Португалии против «Витории» (2:1). Марега отказался продолжать матч и добровольно покинул поле.
Матч ТВ 03:42
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Недвижимость

В Подмосковье подорожали съемные комнаты

За год к февралю 2020-го неиндивидуальное съемное жилье в ближнем Подмосковье подорожало на 13 процентов, до 13,5 тысячи рублей в месяц за среднестатистическую комнату.
Lenta.ru 03:40
Общество

Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
РИА Новости вчера в 17:43
Здоровье

Онкобольные пожаловались на трудный процесс получения инвалидности

Новый регламент Министерства здравоохранения вызвал споры и непонимание у онкобольных пациентов, которые считают, что отныне процесс получения инвалидности и необходимых лекарств станет сложнее.
Невские Новости вчера в 20:28
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Шоу-бизнес

Кира Шайн: «Анастасии Заворотнюк ни один врач не поможет»

Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:56
Экономика

ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет

Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
Газета.Ru вчера в 21:45
Общество

Исследование: чаще всего крадут в торговле

После анализа более 500 тысяч происшествий, именно в торговле чаще всего пришлось вызывать группы быстрого реагирования (ГБР) в 2019 году.
Вести.Ru 01:57
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.
РБК вчера в 13:39
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову не поймали после падения со сцены

Певицу и актрису Ольгу Бузову во время концерта в Брянске не поймали поклонники, сообщает News.ru.
Газета.Ru 03:45
Здоровье

В Китае от коронавируса погибли уже 1770 человек

Всего с начала эпидемии от коронавируса умерли 1770 человек. На данный момент от заболевания вылечились 10 тысяч 844 пациента.
Петербургский дневник 00:49
Происшествия

Впустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара охранник предстанет перед судом

В Следственном комитете России заявили, что охранник, впустивший убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, предстанет перед судом.
RT на русском 03:24
Общество

Парковка еще на 80 улицах в Москве стала платной

Режим платной парковки в Москве расширился на 80 новых улиц с понедельника, 17 февраля.
РБК 03:44
Экономика

Банкам могут дать доступ к данным ФНС

Чтобы корректнее определять размер дохода, регулятор предлагает разрешить банкам «использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС».
Право.ру 01:29
Происшествия

В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ

RT на русском 01:58
Происшествия

СК назвал причину стрельбы на рынке в Калининграде

Газета.Ru 15 февраля в 15:51
Происшествия

На Южном Урале дети сбежали от приемных родителей из-за издевательств

Произошедшее держит на контроле уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова.
31 канал Челябинска 01:43
Транспорт

Два стационарных поста ДПС открыли на подходах к Крымскому мосту

Два стационарных поста ДПС открыли на автомобильных подходах к мосту через Керченский пролив между Краснодарским краем и Республикой Крым.
Dorinfo.ru 02:06
Технологии

Предустановка российских приложений на смартфоны будет введена с июля

Российские приложения должны быть предустановлены на все новые смартфоны с 1 июля 2020 года.
Экономика сегодня вчера в 02:44
Общество

Заседание по делу Серебренникова отложили из-за неготовности экспертиз

Мещанский суд Москвы отложил на 13 марта слушания по делу режиссёра Кирилла Серебренникова из-за неготовности третьей экспертизы.
RT на русском 03:41
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное