Экономика

РБКРБКМишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
News.ru02:20

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Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК03:49

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости03:27

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС01:52

Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта

Комсомольская правда02:38

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru02:34

Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке к 16 марта

Российская газета02:10

Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

Коммерсантъ03:15
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
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Телеканал 360° 13 февраля в 21:25
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Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
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Налоговая вводит систему контроля за переводами с карты на карту

Председатель российского правительства Михаил Мишустин ранее предупреждал россиян, что Федеральная налоговая служба (ФНС) станет отслеживать переводы на банковские карты.
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Макрон высказался об антироссийских санкциях

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Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
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Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

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Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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