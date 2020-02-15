с чего всё началось

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Спорт Большунов финишировал пятым в индивидуальной гонке в Эстерсунде Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 километров.

Политика В Совфеде оценили идею Зеленского провести «выборы в Крыму» Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».

Политика Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Общество Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.

Армия и оружие Российскому послу угрожают в Турции Послу России в Турции Алексею Ерхову начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Политика Зеленский отказался считать Украину коррумпированной страной В сентябре 2019 года миссия МВФ заявила об отсутствии видимых результатов в борьбе с коррупцией в стране, хоть в ней и наблюдается прогресс в создании институтов для борьбы с такими преступлениями.

Политика Макрон высказался об антироссийских санкциях Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Политика Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму США и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу Крыма >> Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон вооружает Украину, чтобы "помочь этой мужественной стране защищать себя от российской агрессии".