Экономика

РБКРБКМишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
Читать в источнике
Комментировать253
с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
News.ru02:20

Подробнее о событии

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК03:49

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости03:27

Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке к 16 марта

Российская газета02:10

Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта

Комсомольская правда02:38

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru02:34

Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

Коммерсантъ03:15

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС01:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Шоу-бизнес

«Вернись домой»: Андрей Малахов стиснул ведущую «Дом-2» Ольгу Орлову

Дни24 05:54
Политика

Столтенберг заявил о стремлении НАТО к улучшению отношений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о стремлении альянса к улучшению отношений с Россией.
RT на русском 04:09
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК вчера в 09:30
Биатлон

Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации

Бывший биатлонист Евгений Устюгов назвал свою дисквалификацию беспределом со стороны Международного союза биатлонистов.
Российская газета 07:20
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

Косачёв оценил заявление Макрона об антироссийских санкциях

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
RT на русском 06:25
Политика

Зеленский предложил новый способ разведения сил в Донбассе

Пока что, согласовываются участки новых разведений. Кроме того, Зеленский решил провести выборы в Крыму.
Московский Комсомолец 06:30
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Вести.Ru 05:21
Шоу-бизнес

Собчак и Глюкоза попозировали с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграм снимок, на котором она вместе с певицей Глюкозой (Наталья Ионова) и дизайнером Яной Расковаловой позируют на пляже с обнаженной грудью, прикрытой лишь руками.
Культуромания вчера в 12:44
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Газета.Ru вчера в 00:46
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Политика

Лавров и Педерсен пошутили о численности своих делегаций в Мюнхене

РИА Новости 06:41
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН 13 февраля в 06:06
Политика

Помпео обвинил Россию во лжи о «Северном потоке – 2»

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал не верить словам Москвы о том, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим проектом.
Взгляд.ру 05:13
Технологии

ФАС предложила предустанавливать только популярное российское ПО

Отечественное программное обеспечение (ПО), которое войдет в список для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart-TV, должно быть популярным и обеспечивать формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей, говорится в проекте постановления, которое опубликовано на портале regulation.gov.ru.
РИА Новости вчера в 10:17
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

Родители пропавшего на пикнике Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.
РИА Новости 06:51
Общество

В США сообщили о разрушении ступени советской ракеты на орбите

RT на русском вчера в 17:25
Политика

Зеленский заявил, что мечтал о популярности в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел стать популярным в США, но не из-за импичмента Дональда Трампа.
ТАСС 06:48
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Футбол

Рамос ведет переговоры о продлении контракта с «Реалом» до 2023 года

Капитан «Реала» Серхио Рамос ведет переговоры о новом контракте с клубом. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до июня 2021 года.
Sport24.ru 07:00
Происшествия

Пьяный россиянин двумя ударами нанес полицейскому пять травм

Как уточнил источник, нетрезвый мужчина нанес полицейскому два удара — сперва левой ногой по лицу, а затем правой ногой по бедру.
Lenta.ru 05:48
Футбол

Чем грозит «Манчестер Сити» отстранение от еврокубков

«Манчестер Сити» отстранён на два года от участия в еврокубках и оштрафован на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП).
RT на русском 05:06
Наука

Квантово-запутанные сообщения удалось передать на 50 километров

ToDay News Ufa вчера в 18:36
Происшествия

В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице

Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в Самарской области в субботу, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:21
Футбол

Кокорин согласился перейти из «Зенита» в «Сочи»

Как стало известно СМИ, агент Александра Кокорина все-таки подтвердил переход нападающего из «Зенита» в «Сочи».
НТВ 13 февраля в 10:30
Политика

Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Rusvesna.su 05:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное