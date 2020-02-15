с чего всё началось

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Политика Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Политика Косачёв оценил заявление Макрона об антироссийских санкциях Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

Общество Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.

Шоу-бизнес Собчак и Глюкоза попозировали с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграм снимок, на котором она вместе с певицей Глюкозой (Наталья Ионова) и дизайнером Яной Расковаловой позируют на пляже с обнаженной грудью, прикрытой лишь руками.

Общество В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Технологии ФАС предложила предустанавливать только популярное российское ПО Отечественное программное обеспечение (ПО), которое войдет в список для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart-TV, должно быть популярным и обеспечивать формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей, говорится в проекте постановления, которое опубликовано на портале regulation.gov.ru.

Происшествия Пьяный россиянин двумя ударами нанес полицейскому пять травм Как уточнил источник, нетрезвый мужчина нанес полицейскому два удара — сперва левой ногой по лицу, а затем правой ногой по бедру.