Экономика

ИзвестияИзвестияВ России может снизиться размер выплат по ипотеке

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
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В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте
 кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Известия15 февраля в 03:52

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Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

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Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

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Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

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Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

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Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

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В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
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В Киеве сообщили, что вооруженные формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) начали наступление на позиции ВС Украины и применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями.
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Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
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ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
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Политика

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Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
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Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
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Якубович рассказал о спасении Диброва

Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
Газета.Ru 02:33
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Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
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ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
RT на русском вчера в 20:04
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Украину уличили в поставках военной продукции в Россию

Деловое.ТВ вчера в 04:49
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СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму

СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
РИА Новости 03:11
Спорт

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Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.
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Общество

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РИА Новости вчера в 21:37
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

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Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
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Политика

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В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Lenta.ru вчера в 05:42
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На ЧМ по биатлону стартует женская индивидуальная гонка

Pravda.Ru 02:50
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

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Общество

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"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
РИА Новости 02:12
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
RT на русском 02:02
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий создание нормы переноса одного выходного в году на 31 декабря, сообщает 18 февраля ТАСС, у которого в распоряжении имеется копия документа.
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Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:05
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru вчера в 06:49
Происшествия

Направлено в суд третье дело о пожаре в «Зимней вишне»

Российская газета 03:14
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

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РИА Новости 16 февраля в 11:46
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