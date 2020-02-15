с чего всё началось

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.

В России может снизиться размер выплат по ипотеке

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