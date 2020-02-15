Экономика
ИзвестияВ России может снизиться размер выплат по ипотеке
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
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В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.Известия15 февраля в 03:52
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Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке
Коммерсантъ15 февраля в 03:15
Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам
ТАСС15 февраля в 01:52
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