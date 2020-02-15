Экономика
РБКМишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке
Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.News.ru02:20
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Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта
Комсомольская правда02:38
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