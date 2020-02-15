Экономика

РБКРБКМишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
News.ru02:20

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Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК03:49

Правительство поручило проработать снижение выплат по ипотеке к 16 марта

Российская газета02:10

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Коммерсантъ03:15

Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта

Комсомольская правда02:38

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru02:34

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости03:27

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС01:52
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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