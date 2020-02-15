с чего всё началось

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.

Политика Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Политика В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Политика Пушков оценил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал ответ британского МИДа на слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будут легализованы однополые браки, пока он стоит во главе государства.

Биатлон Шипулин лишится статуса олимпийского чемпиона Информацию о дисквалификации подтвердили в СБР и РУСАДА. Таким образом, Антон Шипулин лишается статуса олимпийского чемпиона.

Общество В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.