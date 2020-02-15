Экономика

ИзвестияИзвестияВ России может снизиться размер выплат по ипотеке

Зампред Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, которые реализуются правительством РФ. 13 февраля Мишустин заявил, что ипотека в России очень дорогая, и эту ситуацию надо изменить.
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с чего всё началось
Согласно перечню поручений по итогам заседания правительства, размещённому
 на сайте правительства, инициативы также должны содержать механизм создания условий рефинансирования уже выданных займов в упрощённом порядке.
News.ru15 февраля в 02:20

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Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

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Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru15 февраля в 02:34

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС15 февраля в 01:52
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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