с чего всё началось

Зампред Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, которые реализуются правительством РФ. 13 февраля Мишустин заявил, что ипотека в России очень дорогая, и эту ситуацию надо изменить.

В России может снизиться размер выплат по ипотеке

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.

Политика Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".

Происшествия В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Шоу-бизнес Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков 31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.

Армия и оружие Эрдоган потребовал отвода сирийской армии из Идлиба Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Политика The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.

Общество Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.

Политика Пушков оценил реакцию МИД Британии на слова Путина Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал реакцию министерства иностранных дел Великобритании на высказывание российского президента Владимира Путина относительно введения в стране терминов «родитель номер один» и «родитель номер два».

Общество Жителям Хубэя запретили выходить из домов Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что делала пластику Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.

Общество «Дочка» «Ростеха» протестирует почтовые беспилотники на Урале Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), входящий в авиационный кластер госкорпорации «Ростех», разрабатывает коммерческий проект по доставке почтовых отправлений с помощью беспилотных систем.