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Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Капитал страны
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.В источнике
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С чего всё начиналось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля.
ТАСС 13:11
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Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Известия 15:35
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Правительство поручило подготовить план по снятию ограничений с бизнеса, введенных из-за COVID-19

Екатеринбург Онлайн 14:04
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Выплаты студентам медвузов и отмена ограничений для бизнеса. Новые поручения Мишустина

ТАСС 13:11
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