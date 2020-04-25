Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения
 по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля.
ТАСС13:11

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Правительство поручило подготовить план по снятию ограничений с бизнеса, введенных из-за COVID-19

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Мишустин поручил подготовить предложения по снятию ограничений с бизнеса

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Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Газета.Ru13:07

Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса

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