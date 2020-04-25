Коронавирус
Газета.RuМишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля.ТАСС13:11
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