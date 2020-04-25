с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия Заместитель главврача российской больницы выпала из окна Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск». 38

Политика Дипломат опроверг информацию о смерти Ким Чен Ына Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что появившиеся ранее в субботу, 25 апреля, сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности. 47

Общество Чехия открыла границы после карантина Чехия разрешила свободное передвижение граждан по стране и даже выезд за границы, уведомил министр здравоохранения государства. 399

Политика Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося. 3K

Общество Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются. 259

Общество В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией. 14

Шоу-бизнес Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года» Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность. 534

Политика Глава Минздрава Израиля уходит в отставку Журналисты уточняют, что глава Минздрава Израиля Яаков Лицман объявил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, что намерен уйти со своего поста, а также попросил его о портфеле министра жилищного строительства. 5

Общество Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. 5

Наука Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто. 10

Происшествия На заводе «Техпрогресс» в Туле произошел пожар Возгорание резинотехнических изделий на площади более 800 км. метров произошло в Туле на заводе "Техпрогресс", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление МЧС России.

Политика Путин наградил медиков орденами, медалями и почетными званиями Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников медалями и орденами, а также о присвоении почётных званий «заслуженный врач России», говорится в указе, опубликованном 25 апреля на официальном интернет-портале правовой информации. 8