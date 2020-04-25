Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения
 по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля.
ТАССвчера в 13:11

Подробнее о событии

Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

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Мишустин поручил подготовить предложения по снятию ограничений с бизнеса

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В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса

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Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса

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Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса

Lenta.ruвчера в 13:37

Выплаты студентам медвузов и отмена ограничений для бизнеса. Новые поручения Мишустина

ТАССвчера в 13:11
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Общество

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
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Общество

В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом

Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:56
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Общество

В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
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Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru вчера в 08:47
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Здоровье

В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков

Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
Технологии

Facebook представила сервис групповых видеозвонков Messenger Rooms

Афиша Daily вчера в 04:11
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Экономика

Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей

Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 24 апреля в 08:59
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Здоровье

Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека

Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:58
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Происшествия

Сбежавшего амурчанина с COVID-19 вернули в больницу

В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
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Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
90
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
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Общество

Психолог объяснила нежелание людей носить маски во время пандемии

Юсупова подчеркнула, что такие люди все равно не могут решить проблему с собственной тревожностью и к тому же могут усугубить эпидемиологическую обстановку.
ФедералПресс 00:54
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 24 апреля в 07:07
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Политика

Маас осудил стремление Европы поскорее открыть границы для туризма

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild выступил с критикой стремления европейских стран, как можно скорее открыть границы для туристов, предупредив, что подобные действия ведут к неприемлемым рискам.
РИА Новости 02:46
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
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Культура

Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv 23 апреля в 15:01
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Армия и оружие

США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A

США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
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Гаджеты

Xiaomi анонсировала в России новую версию Redmi Note 9 Pro

Речь идет о новинке Redmi Note 9S, которая официально дебютирует в России 28 апреля.
Газета DAILY вчера в 11:12
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Здоровье

В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
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Шоу-бизнес

Друг Бабкиной на вопрос о состоянии певицы призвал помолиться за нее

Борьба за жизнь Бабкиной продолжается. Он отметил, что состояние у звезды пограничное и призвал поклонников молиться за здоровье певицы.
Народные новости вчера в 09:45
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Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 24 апреля в 09:55
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Экономика

Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
Интерфакс 01:08
2,1K
Общество

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
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Армия и оружие

ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

RT на русском 01:44
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Армия и оружие

Представлен прототип нового легкого танка для Сухопутных сил США

Речь идет о перспективном легком танке массой более 30 тонн, что намного меньше, чем у основного боевого танка M1 Abrams.
Naked Science вчера в 05:02
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Шоу-бизнес

Маргариту Терехову перестали навещать родные

Родные перестали появляться в доме актрисы Маргариты Тереховой, которая страдает болезнью Альцгеймера и не может ухаживать за собой без посторонней помощи.
Телепрограмма вчера в 11:16
Как работают Яндекс.Новости?
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