Коронавирус
Газета.RuМишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля.ТАССвчера в 13:11
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Правительство поручило подготовить план по снятию ограничений с бизнеса, введенных из-за COVID-19
Екатеринбург Онлайнвчера в 14:04
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Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
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Evo-rus.com 01:58
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В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
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Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
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На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
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Юсупова подчеркнула, что такие люди все равно не могут решить проблему с собственной тревожностью и к тому же могут усугубить эпидемиологическую обстановку.
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild выступил с критикой стремления европейских стран, как можно скорее открыть границы для туристов, предупредив, что подобные действия ведут к неприемлемым рискам.
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Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
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Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году
В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv 23 апреля в 15:01
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США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
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Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
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В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
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Друг Бабкиной на вопрос о состоянии певицы призвал помолиться за нее
Борьба за жизнь Бабкиной продолжается. Он отметил, что состояние у звезды пограничное и призвал поклонников молиться за здоровье певицы.
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10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor 24 апреля в 09:55
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Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
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Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
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ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
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Представлен прототип нового легкого танка для Сухопутных сил США
Речь идет о перспективном легком танке массой более 30 тонн, что намного меньше, чем у основного боевого танка M1 Abrams.
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Родные перестали появляться в доме актрисы Маргариты Тереховой, которая страдает болезнью Альцгеймера и не может ухаживать за собой без посторонней помощи.
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