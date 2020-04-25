с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.

Общество В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области. 85

Общество В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. 6

Общество Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него. 94

Здоровье В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.

Экономика Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года. 26

Экономика Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8% Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. 90

Общество Психолог объяснила нежелание людей носить маски во время пандемии Юсупова подчеркнула, что такие люди все равно не могут решить проблему с собственной тревожностью и к тому же могут усугубить эпидемиологическую обстановку. 142

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 1,3K

Политика Маас осудил стремление Европы поскорее открыть границы для туризма Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild выступил с критикой стремления европейских стран, как можно скорее открыть границы для туристов, предупредив, что подобные действия ведут к неприемлемым рискам.

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 83

Культура Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times. 6

Армия и оружие США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах. 84

Общество Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников. 62

Здоровье В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов. 10

Экономика Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике. 2,1K