Коронавирус
Газета.RuМишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля.ТАСС13:11
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Общество
Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына
Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
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Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру
Республика Татарстан 13:09
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
Общество
Орешкин заявил о достаточных ресурсах России для выхода из кризиса
«У России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым», — сказал Орешкин.
Известия 15:10
Общество
Голикова признала, что россияне устали от карантина
Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество
Задержан бывший мэр Пятигорска Лев Травнев
По предварительной информации, Лев Травнев подозревается в экономических махинациях, которые связаны с его деятельностью на посту градоначальника в 2016-2017 годах.
АТВмедиа 10:15
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19
Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 12:14
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Динамо-Брест» в чемпионате Белоруссии
RT на русском 14:13
Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом
Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 10:38
Здоровье
Сознательность граждан: как в Швеции борются с пандемией
Оригинальный эксперимент: как шведы борются с пандемией COVID-19 Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль в интервью датскому изданию Berlingske рассказал, почему власти страны не закрывают границы на время пандемии коронавируса, и, как шведам в итоге удаётся справляться с нашествием COVID-19.
Рамблер вчера в 02:45
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония
Стал известен диагноз, с которым был диагностирован Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 13:07
Здоровье
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
Энергетика
США проводят проверку падения цен на нефть до отрицательных значений
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США проводит проверку снижения цен на нефть марки WTI до отрицательных значений, сообщил комиссар CFTC Дэн Берковиц в интервью Reuters.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
Здоровье
От лекарства против коронавируса во Франции умерли четыре человека
В результате воздействия гидрохлорохина в больницах страны умерли уже четыре пациента.
Профиль 14:28
Происшествия
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе
В городе Новотроицке трое рабочих предприятия "Уральская сталь" погибли в результате утечки газа в доменном цехе.
Российская газета 14:07
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru вчера в 12:07
Общество
Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
Известия 11:41
Здоровье
Пациентка подмосковного госпиталя рассказала о коварстве коронавирусной инфекции
Россиянка Наталья Щепитина, которая ранее была госпитализирована в подмосковном Лапино, рассказала о коварной стороне коронавируса.
ФАН 14:46
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ
Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Общество
В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию
В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:56
Футбол
Акинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистов
Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых преданных футболистов в десяти ведущих чемпионатах Европы.
RT на русском 09:33
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44