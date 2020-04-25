с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 375

Общество Голикова признала, что россияне устали от карантина Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами. 1,6K

Общество Задержан бывший мэр Пятигорска Лев Травнев По предварительной информации, Лев Травнев подозревается в экономических махинациях, которые связаны с его деятельностью на посту градоначальника в 2016-2017 годах. 96

Наука Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19 Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно. 294

Здоровье Сознательность граждан: как в Швеции борются с пандемией Оригинальный эксперимент: как шведы борются с пандемией COVID-19 Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль в интервью датскому изданию Berlingske рассказал, почему власти страны не закрывают границы на время пандемии коронавируса, и, как шведам в итоге удаётся справляться с нашествием COVID-19.

Единоборства У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония Стал известен диагноз, с которым был диагностирован Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. 11

Общество Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2,8K

Политика Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России. 2,3K

Общество Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются. 259

Энергетика США проводят проверку падения цен на нефть до отрицательных значений Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США проводит проверку снижения цен на нефть марки WTI до отрицательных значений, сообщил комиссар CFTC Дэн Берковиц в интервью Reuters. 3

Космос Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие 24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов. 3

Общество Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса. 465

Здоровье Пациентка подмосковного госпиталя рассказала о коварстве коронавирусной инфекции Россиянка Наталья Щепитина, которая ранее была госпитализирована в подмосковном Лапино, рассказала о коварной стороне коронавируса.

Футбол Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".

Футбол Акинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистов Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых преданных футболистов в десяти ведущих чемпионатах Европы.