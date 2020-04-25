Коронавирус
Газета.RuМишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля.ТАССвчера в 13:11
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Правительство поручило подготовить план по снятию ограничений с бизнеса, введенных из-за COVID-19
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Максимальная расчетная скорость составляет 25 км / ч, запас хода при питании от батареи составляет около 55 км, а при задействовании педалирования — 80 км. Есть жидкокристаллический экран с хорошей видимостью на солнце, который защищен по стандарту IPX7.
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