с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19 Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Общество Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 3K

Здоровье В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19. 17

Общество В России за сутки коронавирус выявили у 6361 человека За минувшие сутки в России выявили 6361 новый случай заражения коронавирусом.

Происшествия Мужчина в маске выстрелил в охранника в супермаркете Благовещенска Уточняется, что в один из магазинов города зашел мужчина в темной одежде и темной маске и несколько раз выстрелил в охранника. 4

Здоровье В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19. 28

Экономика В Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет. 1,9K

Общество Названы самые пораженные коронавирусом города Подмосковья В тройку городов-лидеров Подмосковья по количеству подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией вошли Одинцово, Люберцы и Красногорск, 25 апреля сообщили в оперативном штабе по контролю за ситуацией с COVID-19 Подмосковья. 98

Гаджеты Xiaomi выпустила складной электровелосипед с запасом хода 80 км Максимальная расчетная скорость составляет 25 км / ч, запас хода при питании от батареи составляет около 55 км, а при задействовании педалирования — 80 км. Есть жидкокристаллический экран с хорошей видимостью на солнце, который защищен по стандарту IPX7. 1

Экономика Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы. 69

Здоровье В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день выявлен еще 61 случай заражения коронавирусом в Пермском крае. 6

Общество Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников. 90

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 1K