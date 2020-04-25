с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 63

Общество Глава новосибирского МВД подал в отставку Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года. 213

Общество В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом "За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Армия и оружие В РФ оценили новый статус участников провокации в Керченском проливе Что получили от Киева моряки ВМСУ за провокацию у берегов Крыма >> Как сообщалось, Минобороны предоставило статус участников боевых действий морякам, которые были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Культура Анастасии Волочковой предложили сняться в эротике за $1,5 млн За участие в съёмках танцовщице обещали $1,5 млн и поинтересовались, на что могут рассчитывать с её стороны за указанную сумму денег. 5

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 57

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,3K

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 321

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч Число погибших в мире от коронавируса превышает 200 тысяч, причем, более четверти таких смертей выпадает на США, сообщает университет Джона Хопкинса. 6

Футбол Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel. 8

Происшествия Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе. 74

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 701

Футбол СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов может продолжить карьеру в одном из московских клубов. Об этом сообщает Metaratings.ru.