Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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Правительство поручило подготовить план по снятию ограничений с бизнеса, введенных из-за COVID-19

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