Общество
РИА НовостиМишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Общество
В Москве расширили зону платной парковки
Парковка стала платной еще на 80 улицах города Москва.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Гаджеты
У iPhone 9 от Apple обнаружили неожиданный недостаток
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Футбол
Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»
Политика
Сербские истребители сопроводили самолет Шойгу
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу днем 17 февраля прилетел с рабочим визитом в Белград.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Общество
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Игры
Энтузиаст воссоздал Fallout 4 в Dreams, c «Пип-Боем» и роботами
В Fallout 4: Dreams Edition реализованы основные аспекты оригинальной игры: вид от первого лица, стрельба и рукопашные сражения, переносной компьютер «Пип-Бой» и его интерфейс, система инвентаря.
Происшествия
Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Экономика
Рост промпроизводства в России в январе замедлился до 1,1%
Рост промышленного производства в России в январе 2020 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,7% в декабре.
Политика
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Общество
Рэпер Гуф отменил концерты из-за сломанных ребер
Концертный директор рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Эдгар Кеосаян заявил, что у музыканта сломаны ребра.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
Здоровье
Признаком каких серьезных болезней может быть ночная потливость
Обычно поту сопутствуют и другие признаки болезни – лихорадка, сыпь и прочее, пишет «Вечерняя Москва».
Армия и оружие
В Алеппо вновь начал работу аэропорт
Государственное телевидение Сирии сообщили о возобновлении работы аэропорта в Алеппо.
Футбол
«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Кайратом»
Происшествия
Названы самые опасные для российских туристов страны
Стало известно и о том, что 80 процентов несчастных случаев с российскими туристами в 2019 году происходили в горах — по данным РСТ, многие попадали в лавины или под камнепад, падали со скал, срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения.
Политика
Второе чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта
Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию может пройти 10 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.