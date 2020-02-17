Общество

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
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Мишустин пообещал выделить по 5 млрд руб. на развитие проблемных регионов

РБК02:15

Мишустин поручил вице-премьерам и министрам посетить проблемные регионы

Интерфакс02:00

Мишустин поручил министрам посещать регионы и докладывать о проблемах

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RT на русском01:35

Мишустин ждет от вице-премьеров программы развития регионов с проблемами в экономике

ТАСС01:30

Мишустин поручил выделить по 5 млрд рублей на программы по развитию регионов РФ

Газета.Ru01:46
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