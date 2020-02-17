Общество
РИА НовостиМишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
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Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Кино
Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»
В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
Происшествия
Табун лошадей провалился под лед в Башкирии
Провалившийся под лед табун лошадей спасли в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».
Общество
На еще 80 улицах Москвы парковка стала платной
На 80 улицах в разных районах Москвы сделали платные парковочные места.
Общество
Челябинский омбудсмен подал в отставку после семейного скандала
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Космос
Астрономы продолжают наблюдать за затмением Бетельгейзе
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Кино
В Сети появилось первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»
Один из фанатских твиттер-аккаунтов, посвященных фильмам про персонажей DC Comics, опубликовал первое видео со съемок "Отряда самоубийц 2". Об этом сообщает "Газета.ру".
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Общество
Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»
Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Космос
Кристалл из метеорита, упавшего на Челябинск, оказался углеродом
Часть метеорита, которую ранее все принимали за алмаз, оказалась новой формулой углерода, сообщает издание «КП-Челябинск».
Общество
Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
Экономика
ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет
Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
Культура
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Общество
Петербургские книжные магазины поддержали фигурантов дела «Сети»
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что петербургские книжные магазины «Порядок слов» и «Все свободны» устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещённая в РФ организация).
Политика
Лавров: США создают предпосылки для развертывания РСМД в Европе и Азии
Договор РСМД прекратил действие 2 августа.
Экономика
В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
Политика
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
Культура
ИРИ получил заявки по созданию контента в интернете на 25 млрд рублей
Объём обработанных заявок на конкурс по созданию интернет-контента для молодёжи к настоящему моменту составил почти 25 млрд рублей, сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ), выступающего оператором конкурса.
Культура
Елена Степаненко запускает новое телешоу
Источник отметил, что Степаненко приносит большой рейтинг каналу. Известно, что за свою работу артистка попросила приличную сумму.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Кино