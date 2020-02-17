Общество
РИА НовостиМишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
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Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
В дальнейшем очагом коронавируса стал китайский город Ухань. С конца декабря 2019 года болезнью заразились больше 70 тысяч.
Общество
В Москве расширили зону платной парковки
Парковка стала платной еще на 80 улицах города Москва.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Общество
Любовь Соболь и Георгий Албуров поработают на подземку
Оппозиционеры заявили, что даже помогли метрополитену заработать за счет увеличения пассажиропотока 2,6 млн руб. В августе 2019 года столичная компания-перевозчик подала иск на 311,6 тыс. руб. к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову за то, что они призывали граждан выйти на несогласованное шествие по Бульварному кольцу 3 августа.
Общество
Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о женщинах исказили
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с Агентством городских новостей "Москва" заявил, что СМИ исказили его слова о гражданском браке.
Шоу-бизнес
Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов
По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Певица Алла Пугачева рассказала о пластических операциях, которые она перенесла.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Армия и оружие
Эстония наглядно показала военную угрозу со стороны России
Служба разведки предоставила инфографику военных сил РФ. Эстония наглядно показала военную угрозу со стороны России.
Происшествия
Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке
Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Технологии
ФАС определила перечень обязательного к предустановке российского ПО
Федеральная антимонопольная служба определила перечень программного обеспечения для предустановки на продаваемые в России устройства.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Биатлон
Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии
Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
Армия и оружие
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Здоровье
Коронавирус оказался особо опасным для онкобольных
Коронавирус нового типа представляет особую опасность для людей с онкологическими заболеваниями, пришли к выводу ученые в Китае.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Футбол
Совет директоров «Зенита» одобрил переход Кокорина в «Сочи»
Совет директоров футбольного клуба "Зенит" одобрил переход нападающего клуба Александра Кокорина в "Сочи".
Авто
Kia показала новый Sorento на официальных фото
Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.