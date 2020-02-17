Общество

Вести.RuВести.RuМишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий. По словам главы правительства, до 2024 года на каждую программу выделят по 5 миллиардов рублей.
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Мишустин пообещал выделить по 5 млрд руб. на развитие проблемных регионов

РБК02:15

Мишустин поручил вице-премьерам и министрам посетить проблемные регионы

Интерфакс02:00

Мишустин поручил министрам посещать регионы и докладывать о проблемах

РИА Новости01:49

На развитие проблемных регионов России выделят по 5 миллиардов рублей

URA.Ru01:45

Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по России

RT на русском01:35

Мишустин ждет от вице-премьеров программы развития регионов с проблемами в экономике

ТАСС01:30

Мишустин поручил выделить по 5 млрд рублей на программы по развитию регионов РФ

Газета.Ru01:46
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
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Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
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Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

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Общество

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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285

Число заразившихся новым типом коронавируса пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного на карантин у берегов Японии, возросло еще на 67 человек — с 218 до 285 подтвержденных случаев заболевания.
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Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

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Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Происшествия

Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары

Директор Центрального рынка в Калининграде, рядом с которым в субботу мужчина застрелил семейную пару, отвергает версию о том, что мотивом преступления могла стать конкуренция.
РИА Новости 03:18
Общество

22 квартиры нашли у замначальника ГИБДД по Воронежской области

Общая стоимость недвижимости составляет 50 млн рублей, рассказали прокуроры.
RuNews24.ru 14 февраля в 13:48
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Кино

Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
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Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Информацию подтвердили родственники звезды. Сейчас сотрудники полиции изучают обстоятельства смерти экс-возлюбленной принца Гарри.
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Авто

Названы самые популярные иномарки на рынке России в январе

Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили ТОП-10 самых популярных иномарок в России по итогам января 2020 года.
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Общество

Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»

Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».
Ведомости 03:47
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости вчера в 10:32
Общество

«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Известия 03:57
Гаджеты

IPhone 9 от Apple получит устаревшую камеру

Ранее прозвучала информация, что на iPhone 9 будет стоять камера с улучшенной оптикой с объективом из семи линз.
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В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов

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CyberSport.ru вчера в 09:12
Гаджеты

Akasa Turing FX: корпус для бесшумного компьютера Intel NUC Frost Canyon

Компания Akasa анонсировала корпус Turing FX, предназначенный для построения безвентиляторного компьютера небольшого форм-фактора Intel NUC десятого поколения (Frost Canyon).
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Происшествия

Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково

Движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них, сейчас движение уже восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:06
Шоу-бизнес

Анна Семенович ответила на сообщения о своем тройном подбородке

Певица Анна Семенович ответила на сообщения в СМИ о том, что она своим внешним видом якобы шокирует людей, потому что у артистки появились тройной подбородок и огромный живот.
Вечерняя Москва вчера в 21:06
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru вчера в 14:50
Биатлон

Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону

Репортер64 вчера в 10:47
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По Крымскому мосту проехали более миллиона грузовиков

В целом с 16 мая 2018 года по Крымскому мосту проехали 8,8 миллиона легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов.
Российская газета 03:09
Политика

The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
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