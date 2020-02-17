Общество

Повестка дняПовестка дняМишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам представить программы развития регионов с проблемами в экономике. В ближайшие годы на каждую программу развития таких регионов будет выделено по 5 млрд. рублей.
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К вам едет министр

Российская газета13:00

Мишустин поручил министрам посещать регионы и докладывать о проблемах

РИА Новости01:49

Мишустин поручил вице-премьерам и министрам посетить проблемные регионы

Интерфакс02:00

Мишустин поручил выделить по 5 млрд рублей на программы по развитию регионов РФ

Газета.Ru01:46

Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по России

RT на русском01:35

Мишустин ждет от вице-премьеров программы развития регионов с проблемами в экономике

ТАСС01:30

Мишустин пообещал выделить по 5 млрд руб. на развитие проблемных регионов

РБК02:15
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
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