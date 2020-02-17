Общество
Повестка дняМишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам представить программы развития регионов с проблемами в экономике. В ближайшие годы на каждую программу развития таких регионов будет выделено по 5 млрд. рублей.
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Шоу-бизнес
Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Общество
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании Донбасса
Идею украинского лидера Владимира Зеленского о совместном патрулировании территории Донбасса необходимо обсудить, прежде всего, с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Гаджеты
На AliExpress появились подделки смартфонов Samsung и Huawei
На AliExpress появились подделки смартфонов от популярных брендов, включая Huawei и Samsung.
Космос
Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан
Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Общество
В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки
Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.
Футбол
«Барселоне» пока не разрешили купить нападающего
Директор «Барселоны» Гильермо Амор заявил, что клуб ещё не получил от Королевской испанской футбольной федерации разрешение приобрести нападающего вне заявочного периода в связи с травмами форвардов команды Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
Происшествия
В столичном отеле задержали серийного насильника
Задержали предполагаемого насильника на территории отеля, но при каких обстоятельствах, ведомство не уточняет.
Политика
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Политика
Лавров обвинил в ущербности логику членов «нормандского формата»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что западные члены "нормандского формата" используют "ущербную логику".
Общество
«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай
Авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов в Китай в связи со снижением спроса. Это следует из сообщения на сайте авиакомпании.
Общество
Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию
В ночь на воскресенье на территорию Великобритании обрушились мощные ливни, пишет Интерфакс.
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Политика
Прославляющее Украину воинское приветствие в ВСУ не отменят
Слухи об отмене воинского приветствия «Слава Украине!» в украинских вооружённых силах безосновательны, сообщили 17 февраля в минобороны этой страны.
Биатлон
Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
«Газпром» сменил главного бухгалтера
Заместителем председателя правления - главным бухгалтером ПАО "Газпром" вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главбуха.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Армия и оружие