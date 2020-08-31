Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ответственным федеральным ведомствам и местным властям разработать федеральную межрегиональную схему развития туризма в Дальневосточном федеральном округе, говорится на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
В поручении Мишустина, опубликованном
 на сайте кабмина, говорится, что о результатах проработки вопроса о возобновлении добычи на месторождениях, на которых прекратило добычу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», в правительство должно быть доложено до 25 сентября.
РБК08:48
Подробнее о событии
РБК

Мишустин поручил обдумать возврат «дочки» «Роснефти» к добыче на Сахалине

РБК08:48
Коммерсантъ

Мишустин поручил «Роснефти» и Минэнерго проработать возобновление нефтедобычи на Сахалине

Коммерсантъ08:33
РИА Новости

Мишустин поручил выделить средства на благоустройство парка в Магадане

РИА Новости09:01
Российская газета

Мишустин поручил расширить программу «Дальневосточной ипотеки» на вторичное жилье

Российская газета06:37
Интерфакс

Мишустин поручил переподключить Хабаровский край к другому газопроводу

Интерфакс07:13
Говорит Москва

Кабмин поручил представить план поэтапной газификации Дальнего Востока

Говорит Москва06:18
ТАСС

Правительство выделит средства на развитие парка «Маяк» в Магадане

ТАСС08:17

В Иркутской области 18 медиков получили государственные награды

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который находится с рабочим визитом в Иркутской области, 31 августа 2020 года вручил государственные награды 18 медикам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск)06:06
3

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
27

Захарова анонсировала встречу глав МИД России и Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, как ожидается, состоится 2 сентября в Москве.
RT на русском09:34