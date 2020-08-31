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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ответственным федеральным ведомствам и местным властям разработать федеральную межрегиональную схему развития туризма в Дальневосточном федеральном округе, говорится на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
В поручении Мишустина, опубликованном
 на сайте кабмина, говорится, что о результатах проработки вопроса о возобновлении добычи на месторождениях, на которых прекратило добычу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», в правительство должно быть доложено до 25 сентября.
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Мишустин подписал список поручений по развитию Дальнего Востока

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Интерфакс07:13
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