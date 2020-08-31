Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией

Помимо 196-сантиметрового Дзюбы и 191-сантиметрового Соболева, в распоряжении наставника есть Николай Комличенко, рост которого составляет 193 см. Черчесов не исключил, что с сербами и венграми с первых минут могут сыграть сразу два фактурных форварда.