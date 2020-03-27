с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Власти регионов должны рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки, сообщила в пятницу пресс-служба правительства РФ.

Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита

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