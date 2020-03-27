Коронавирус
ТАССМишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Власти регионов должны рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки, сообщила в пятницу пресс-служба правительства РФ.
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с чего всё началось
В соответствии с поручениямипремьера Михаила Мишустина, регионам необходимо приостановить с 28 марта до 5 апреля работу организаций общественного питания (кафе, ресторанов, баров и т.п.) , за исключением тех, которые готовят еду доставки.Интерфакс09:36
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Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест и размещение гостей в санаториях до 1 июня
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