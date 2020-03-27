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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным властям рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
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Мишустин поручил регионам рекомендовать гражданам ограничить поездки

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Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита

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Мишустин поручил ограничить поездки граждан РФ с целью туризма и отдыха

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Российские власти до начала лета приостанавливают работу санаториев и домов отдыха

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Внутренний туризм в России ограничат из-за коронавируса

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Мишустин поручил регионам рекомендовать гражданам ограничить поездки

Аргументы и Фактывчера в 20:26

Пандемия коронавируса: россиянам рекомендуют ограничить поездки даже в другие регионы страны

Свободная Прессавчера в 22:06
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Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
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Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
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"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
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Аналитики фискальной платформы «Такском» проанализировали данные о продажах туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены в первые недели марта этого года.
RT на русском вчера в 23:00
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Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Тайга.инфо вчера в 01:10
Общество

Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта

Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Известия вчера в 23:18
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В Горно-Алтайске преступник угнал автомобиль со спящим внутри хозяином. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
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РИА Новости вчера в 05:02
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В Госдепе считают, что КНР несет особую ответственность за помощь в борьбе с коронавирусом

Китай несет особую ответственность за оказание помощи другим странам в борьбе с распространением нового коронавируса.
ТАСС вчера в 22:47
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«Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он.
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации дал прогноз по ВВП России в 2020 году.
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В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
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Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости вчера в 14:08
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РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
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Пока ученым неизвестно, как долго у переболевших коронавирусом нового типа сохранится иммунитет к COVID-19, об этом «РИА Новости» сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова.
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Российская газета вчера в 20:06
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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