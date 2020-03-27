Коронавирус
РИА НовостиМишустин поручил регионам рекомендовать гражданам ограничить поездки
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным властям рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мишустин поручил ограничить поездки граждан РФ с целью туризма и отдыха
Интерфакс - Россиявчера в 18:54
Российские власти до начала лета приостанавливают работу санаториев и домов отдыха
Эхо Москвывчера в 19:05
Пандемия коронавируса: россиянам рекомендуют ограничить поездки даже в другие регионы страны
Свободная Прессавчера в 22:06
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Общество
Мурашко рассказал о состоянии Лещенко
Состояние Льва Лещенко, находящегося в реанимации, улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке, заявил в четверг, 26 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
Борис Акунин признался, что заразился коронавирусом
Культура
Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Экономика
В России спрос на туалетную бумагу увеличился на 47%
Аналитики фискальной платформы «Такском» проанализировали данные о продажах туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены в первые недели марта этого года.
Общество
Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд
Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Общество
Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта
Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Происшествия
Россиянин угнал машину со спящим внутри хозяином
В Горно-Алтайске преступник угнал автомобиль со спящим внутри хозяином. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Общество
Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров
Политика
В Госдепе считают, что КНР несет особую ответственность за помощь в борьбе с коронавирусом
Китай несет особую ответственность за оказание помощи другим странам в борьбе с распространением нового коронавируса.
Технологии
Новая сборка Windows 10 Insider Preview получила улучшения интерфейса для устройств 2-в-1
Новая сборка Windows 10 Insider Preview 19592 для Fast Ring — пользователей, которые получают новейшие тестовые сборки операционной системы, при том рискуя получить нестабильное ПО, — приобрела комплекс возможностей, которые Microsoft называет «Tablet Posture» (осанка планшета).
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Общество
Глава Хакасии объявил об уходе на самоизоляцию
«Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он.
Экономика
Кудрин дал прогноз по ВВП России в 2020 году
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации дал прогноз по ВВП России в 2020 году.
Шоу-бизнес
Алена Кравец уличила мужа в измене с Даной Борисовой
Алёна Кравец решила предать огласке историю измены своего мужа, при этом пройдясь по Дане Борисовой в жестких выражениях.
Армия и оружие
Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море
Сторожевой корабль России унизил два фрегата НАТО в Черном море.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Финансы
В ЦБ заявили о снижении международных резервов России
«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.
Общество
Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
Общество
Депрессия началась. Скачок безработицы в США превысил 1000%
Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Технологии
Биолог рассказала о выработке иммунитета у переболевших коронавирусом
Пока ученым неизвестно, как долго у переболевших коронавирусом нового типа сохранится иммунитет к COVID-19, об этом «РИА Новости» сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова.
Политика
Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса
Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.