Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным властям рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.

Общество Мурашко рассказал о состоянии Лещенко Состояние Льва Лещенко, находящегося в реанимации, улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке, заявил в четверг, 26 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Экономика В России спрос на туалетную бумагу увеличился на 47% Аналитики фискальной платформы «Такском» проанализировали данные о продажах туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены в первые недели марта этого года.

Общество Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.

Технологии Новая сборка Windows 10 Insider Preview получила улучшения интерфейса для устройств 2-в-1 Новая сборка Windows 10 Insider Preview 19592 для Fast Ring — пользователей, которые получают новейшие тестовые сборки операционной системы, при том рискуя получить нестабильное ПО, — приобрела комплекс возможностей, которые Microsoft называет «Tablet Posture» (осанка планшета).

Экономика Кудрин дал прогноз по ВВП России в 2020 году Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете Федерации дал прогноз по ВВП России в 2020 году.

Общество Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Религия РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом «Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.

Общество Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.

Технологии Биолог рассказала о выработке иммунитета у переболевших коронавирусом Пока ученым неизвестно, как долго у переболевших коронавирусом нового типа сохранится иммунитет к COVID-19, об этом «РИА Новости» сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова.

Политика Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.