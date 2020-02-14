с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств. Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу, 14 февраля. Предложения ведомства должны представить до 12 марта.

Политика Депутаты Киевской области отказались принимать украинцев из Уханя Депутаты Обуховского районного совета Киевской области в ходе срочной сессии приняли решение отказаться от приема эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины.

Армия и оружие Эрдоган сдерживает Асада накоплением огневой мощи в Большом Идлибе Как известно, ранее Эрдоган дал президенту Сирии Башару Асаду время до конца этого месяца свернуть все наступательные операции в регионе Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия) и отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, по периметру которой, согласно Сочинскому соглашению от 2018 года, было создано 12 «наблюдательных постов» ВС Турции.

Происшествия В Северной Осетии экс-прокурора задержали по подозрению в убийстве В Северной Осетии задержали экс-сотрудника прокуратуры республики, на участке загородной дачи которого ранее нашли тело его сожительницы, пропавшей в начале января, говорится в сообщении регионального управления СК.

Общество В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Политика Глава МИД КНР призвал США соблюдать торговые договорённости Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США соблюдать торговые договорённости на фоне вспышки нового типа коронавируса.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Общество Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.

Здоровье Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы» Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.

Энергетика «Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.

Политика Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.