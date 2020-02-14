Здоровье
Lenta.ruМишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств. Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу, 14 февраля. Предложения ведомства должны представить до 12 марта.
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с чего всё началось
Премьер также поручил министерствам до 12 марта представить предложения о возможности отмены ограничений по ряду лекарств, говорится в сообщении на сайте российского правительства.Взгляд.рувчера в 06:43
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В РФ оценят применение незарегистрированных лекарств для онкобольных детей
Московский Комсомолецвчера в 07:10
М.Мишустин поручил правительству до 12 марта дать предложения об отмене ограничений на лекарства от рака
Агентство Москвавчера в 06:56
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