с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств. Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу, 14 февраля. Предложения ведомства должны представить до 12 марта.

Спорт В DayZ начались бесплатные выходные Bohemia Interactive объявила о начале бесплатных выходных в DayZ. Акция завершится 17 февраля в 21:00 по московскому времени.

Космос Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.

Футбол Если клуб не платит зарплату, то ФИФА заплатит ФИФА и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) решили не бросать в безденежьи тех футболистов, что стали жертвами обмана в своих клубах, финансового краха этих клубов и прочего, приведшего к тому, что деньги по контракту невозможно получить.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Происшествия Пожар произошёл в производственном здании в Петербурге Пожар на площади 300 кв. м. произошёл в производственном здании в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Наука Ученые придумали новый способ расчета распространения радиоволн Исследователи из Калининграда совместно с коллегами из Иркутска, Ростова-на-Дону и Исландии разработали новый способ нахождения наилучшей траектории для построения 3D-моделей распространения коротких волн.

Политика Зариф подтвердил отказ выдать «черные ящики» сбитого Ираном «Боинга» Глава иранского МИДа, сославшись на нормы Международного воздушного права, отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы украинского "Боинга", но признал, что Иран не сможет извлечь данные из "черных ящиков" без программного обеспечения, кабелей и дополнительной информации от США или других западных стран.

Технологии Найден способ бесплатно получать обновления для Windows 7 На сегодняшний день любой пользователь может «притвориться» оплатившим взнос и продолжать получать обновления безопасности вплоть до 7 января 2023 года.

Футбол Игрок сорвал куш на экспрессе из восьми событий Любопытно, но в большинстве событий игрок выбрал ставки на ничью, и только в трех матчах заключил пари на победителя.

Армия и оружие Сатановский рассказал о блефе Турции в Сирии Анкара в силу ряда причин не сможет вести полноценную войну в Сирии. Об этом заявил известный политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Авто Jeep Wrangler стал ещё проходимее Легендарный американский внедорожник Jeep Wrangler получил новую модификацию JPP 20, предназначенную для особо сурового офф-роуда.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Культура Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.