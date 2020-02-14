с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств. Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу, 14 февраля. Предложения ведомства должны представить до 12 марта.

Политика Зеленский позвонил Путину обсудить Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский провёл сегодня телефонный разговор со своим российским коллегой.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Происшествия Отличник таможни ушел в международный розыск Представитель суда Ирина Морозова уточнила, что мужчине также заочно было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а 6 декабря прошлого года он был объявлен в международный розыск.

Кино В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи 13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.

Культура Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Общество Путин помиловал трех граждан России Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.

Экономика Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.

Общество Ургант высмеял накричавшую на таксиста фитнес-тренера Телеведущий Иван Ургант снял короткую пародию на фитнес-тренера Яну Данькову. Ранее женщина накричала на таксиста в Подмосковье.

Хоккей Наместников забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне За всю карьеру в НХЛ Наместников забросил 78 шайб и отдал 103 ассиста. Видео гола можно посмотреть в «твиттере» «Оттавы».

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.